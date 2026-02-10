Маршал заявил, что Пугачева попала под негативное влияние Галкина*

Музыкант Александр Маршал в разговоре с Виталием Бородиным заявил, что на Аллу Пугачёву сильно повлиял Максим Галкин* (Признан иноагентом в РФ).

По его словам, ранее Примадонна никогда не позволяла себе высказывания подобных тем, что прозвучали в её последнем интервью.

«Мы были дружны, и я бывал у них дома неоднократно. Никогда не было ничего подобного, чтобы что-то было высказано против этой страны, каких-то традиционных вещей. Алла Борисовна немолода, и, наверно, она прислушивается к тому, что Максим* говорит. Как можно гнать на страну, в которой ты родился, которой ты обязан вообще всем», — сказал Александр.

Напомним, ранее продюсер Михаил Дзюник заявил, что за скандальное интервью Алла Борисовна получила около 1 миллиона долларов. В нём она откровенно рассказала о личной жизни, эмиграции и внезапном отъезде из России. Признания Пугачёвой вызвали неоднозначную реакцию зрителей. Юрист Александр Трещёв даже попытался взыскать с артистки 1,5 миллиарда рублей — правда, безуспешно.

