Дмитрий Дибров после развода воссоединился с бывшей женой

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре они официально оформили развод. Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Теперь Полина живет с Романом, его детьми и сыновьями от шоумена.

© ТВ Центр

Отметим, что Дибровы сумели не только по-человечески расстаться, но и сохранить хорошие отношения. Мало того, что при разделе имущества Полина отказалась от претензий на рублевскую виллу, где она прожила с Дмитрием 16 лет, так еще и регулярно появляется с бывшим мужем на мероприятиях. Обычно экс-супруги сопровождают детей.

Вот и на сей раз шоумен воссоединился с бывшей женой. Поводом послужил день рождения старшего сына. Ему исполнилось 16 лет. Фотографиями с праздника поделилась Полина Диброва в официальном телеграм-канале.

"Родители - главный пример для своих детей. Уважение и любовь всегда были основой в нашей семье. Сохранность этого - работа каждого. Сегодня мы собрались вместе, как всегда, в день рождения первенца. Теплый душевный добрый вечер", - сообщила Полина Диброва.

На снимках Дмитрий так и сиял от счастья в обществе бывшей жены и любимых наследников.