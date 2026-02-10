Продюсер прокомментировал планы Долиной на кардинальные перемены

Продюсер Павел Рудченков заявил в разговоре с aif.ru, что новый образ и другой формат творчества не помогут певице Ларисе Долиной вернуть прежнюю популярность и изменить мнение россиян после громкого скандала с квартирой.

Рудченков подчеркнул, что в случае Долиной время уже было упущено. По его мнению, теперь никакие репутационные шаги, в том числе смена имиджа и новое творчество, не повлияют на отношение зрителей к самой певице.

«Когда людям хотелось услышать ее позицию, что она все-таки думает не только про деньги, а в большей степени это творческий человек, несущий культуру и искусство, она показала другую сторону. Все эти спорные вещи нужно было по-другому как-то нивелировать. Это все повлияло на ее репутацию. Поэтому я считаю, что эти шаги сейчас не принесут ожидаемого результата», — отметил продюсер.

Он назвал новости о кардинальных переменах Долиной являются инфоповодами, которые привлекут внимание к артистке. Однако Рудченков считает, что репутацию артистки уже «практически невозможно отбелить».

Накануне директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин раскрыл, что певицу ждут серьезные перемены как в творчестве, так и в жизни. Представитель артистки сообщил, что она планирует сменить свой образ, стиль, а также формат песен.