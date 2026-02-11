Собчак сделала заявление после бегства Богомолова из Школы-студии МХАТ

Константина Богомолова назначили врио ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого. Это вызвало большой общественный резонанс.

Мхатовцы выступили против кандидатуры режиссера и требовали провести честное голосование. Муж Ксении Собчак поначалу на критику не реагировал и даже дал несколько интервью, в которых пообещал провести реформу в Школе-студии.

Но внезапно Константин передумал. 11 февраля он выступил с заявлением.

"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии", — сообщил режиссер.

Богомолов объяснил, что не рассчитал свои силы и вынужден уйти из-за высокой занятости.

На этом фоне Ксения Собчак тоже не удержалась от заявления. Правда, телеведущая прокомментировала свою карьеру. Собчак сообщила, что не собирается в ближайшие годы уходить из профессии. Об этом журналистка заговорила, отвечая на вопрос подписчиков о том, как долго она еще хочет вести активную деятельность.

"Не пора ли мне на пенсию? Не дождетесь!" — отрезала Ксения.

Поклонники Собчак тут же принялись ее поддерживать. Многим показалось, что телеведущую таким вопросом намеренно попытались задеть после того, как ее муж Константин Богомолов уволился с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.