Раскрыт гонорар и райдер изгнанного из России комика Сабурова

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию, готов выступить в Риге за 25 тысяч евро в феврале. Об этом пишет «Постньюс».

Кроме того, в стоимость организации стендапа войдет строгий райдер комика. Сабуров запрашивает на площадку оборудование, две бутылки виски выдержкой 15–18 лет, молочный шоколад Ritter Sport и средства для укладки волос.

Также в публикации уточняется, что трансфер до города, где пройдет шоу, должен быть бизнес-классом и с VIP-коридором от аэропорта.

«Два или три года»: продюсер Рудченко раскрыл будущее карьеры Сабурова

Перевозить Сабурова нужно на Mercedes S-класса и давать по 100 долларов в день на питание.

«Жить комик согласен лишь в люксовом номере с кинг-сайз кроватью и одной парой высоких носков Nike», — подчеркивает издание.

8 февраля Нурлан Сабуров после депортации из России впервые прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он поблагодарил Россию за творческое развитие.