Стала известна цена аренды новой квартиры Долиной

Стала известна стоимость аренды новой квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Напомним, что Долина сменила место регистрации. Согласно решению суда, певица покинула квартиру в Хамовниках, вокруг которой разгорелся громкий скандал. Теперь Долина проживает в двухкомнатной квартире в Лефортово.

По словам риэлтора Алины Правоториной, район новой квартиры является популярным, поэтому аренда здесь обойдется порядка 100 тысяч рублей в месяц. На финальную цену может влиять состояние квартиры.

Помимо этого, Правоторина также добавила, что у новой квартиры Долиной нет парковочных мест.

«Около таких домов не официальные парковочные места, а просто место, чтобы ставить машину», — объяснила риелтор.

