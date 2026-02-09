Стала известна цена аренды новой квартиры Долиной
Стала известна стоимость аренды новой квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
Напомним, что Долина сменила место регистрации. Согласно решению суда, певица покинула квартиру в Хамовниках, вокруг которой разгорелся громкий скандал. Теперь Долина проживает в двухкомнатной квартире в Лефортово.
По словам риэлтора Алины Правоториной, район новой квартиры является популярным, поэтому аренда здесь обойдется порядка 100 тысяч рублей в месяц. На финальную цену может влиять состояние квартиры.
Помимо этого, Правоторина также добавила, что у новой квартиры Долиной нет парковочных мест.
«Около таких домов не официальные парковочные места, а просто место, чтобы ставить машину», — объяснила риелтор.
Ранее продюсер призвал Долину завершить карьеру.