Куртукова пристыдила вытащившую на сцену сына Кадышеву

Надежда Кадышева сейчас на пике популярности. Уже второй год артистка собирает аншлаги и выступает на стадионах. Правда, сама Надежда Никитична поет все реже, поклонники артистки жалуются, что ее сын Григорий забрал себе почти все композиции.

© ТВ Центр

Промоутеры уверены, что внезапная популярность Кадышевой может так же быстро уйти, как и пришла. Артистке настоятельно рекомендуют поменьше концертного времени отдавать сыну.

С этим согласилась и исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова. Она дала откровенное интервью Лауре Джугелия. В ходе беседы 32-летняя певица прокомментировала и новый всплеск популярности Надежды Кадышевой.

"Я знаю, что есть „Золотое кольцо“, они на какую-то аудиторию работали, потом это все бомбануло и у них сейчас прямо чес! Вот для меня слово „чес“ — не очень хорошо. Я объясню, почему в контексте них. Потому что они не работают вживую. Голосов живых там нет. Люди знают эти песни на каком-то уровне, их уже никуда не денешь. И они идут за настроением, за этими песнями", — заявила Куртукова.

То, что Григорий поет большую часть любимых народом песен, не лучшим образом сказывается на коллективе, уверена Татьяна.