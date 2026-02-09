Продюсер заявил, что репутация Долиной испорчена безвозвратно

Репутация народной артистки РФ Ларисы Долиной была испорчена безвозвратно. Об этом «Газете.Ru» заявил продюсер Павел Рудченко.

По его мнению, изменения в имидже и репертуаре не помогут певице вернуть любовь аудитории, так как претензий к её творчеству у людей не было.

«Была большая претензия к её отношению к людям, к их мнению и в целом как она себя позиционировала, как артист. Она заняла позицию, что финансы дороже... Долиной уже не доверяют и не верят», - отметил эксперт.

Рудченко добавил, что в отношении репутации карьеру исполнительницы «можно поставить всё-таки на стоп».

Ранее музыкальный обозреватель Сергей Дворцов заявил «Радиоточке НСН», что ситуация с продажей билетов, которая сложилась после скандала с продажей квартиры Долиной в Хамовниках, напоминает похороны карьеры исполнительницы.