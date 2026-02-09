Известный российский панк-рокер попал под уголовное дело

В отношении известного российского панк-рокера, бывшего лидера группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (признан в Россиии иноагентом) возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве.

Музыкант попал под статью об уклонении от обязанностей иноагента.

О внесении Спирина в реестр иноагентов сообщалось 28 июня 2024 года. По данным Минюста, исполнитель выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил.