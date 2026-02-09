Анфиса Чехова вышла замуж

48-летняя телеведущая и актриса Анфиса Чехова официально стала женой! 9 февраля знаменитость поделилась радостной новостью в соцсетях: она и продюсер Александр Златопольский расписались в ЗАГСе Барвихи.

Это первый официальный брак в жизни 48-летней звезды, известной как «секс-гуру» России.

«Мы стали мужем и женой. Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, а вот выйти замуж я решилась только сейчас! Это мой первый официальный брак», — написала Анфиса, опубликовав трогательные фото из ЗАГСа.

На снимках пара выглядит счастливой и умиротворенной: скромная регистрация в кругу близких, без лишней помпы, зато с искренними эмоциями.

Предложение руки и сердца Александр сделал еще в августе 2025 года в романтичном Париже — тогда Чехова показывала подписчикам роскошное кольцо на фоне Эйфелевой башни. Позже пара даже съездила на Мальдивы, где жених повторил предложение. Эти отношения принесли Анфисе долгожданное женское счастье: она не раз признавалась, что с Александром «начала сиять», в отличие от прошлых романов.

Пышная свадьба у пары еще впереди — они планируют отметить событие по-настоящему красиво, с гостями и праздником. Пока же Чехова наслаждается новым статусом и делится, что наконец-то готова к серьезным переменам в личной жизни и новому статусу. Фанаты уже засыпают комментариями: «Наконец-то! Ты этого достойна!».