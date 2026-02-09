$77.0591.05

«МК в Питере»: Аршавин три года не может продать роскошный особняк за 170 млн

Московский Комсомолец

В Петербурге уже два года не могут продать особняк футболиста Андрея Аршавина в районе Коломяги. Площадь дома составляет 378 квадратных метров, на участке есть бассейн и сауна. Об этом сообщает «МК в Питере».

Аршавин три года не может продать роскошный особняк за 170 млн
© РИА Новости

Изначально цена коттеджа составляла 150 миллионов рублей, но сейчас собственник запрашивает уже 170 миллионов. По мнению экспертов, именно стоимость является главной причиной, по которой объект не находит покупателя.

Вице-президент ассоциации риэлторов Валерий Виноградов отметил, что аналогичную недвижимость в этом районе можно купить в полтора-два раза дешевле. Также он раскритиковал качество рекламы: плохие фотографии и продающий текст.

«Коттедж уже два года находится в продаже. То есть он уже замылился. Те, кто хотели посмотреть такой объект, уже посмотрели и приняли решение не покупать», — сказал Виноградов.

Эксперт не исключил, что владелец может использовать уловку: сначала завысить цену, чтобы потом снизить её, создав иллюзию выгодной сделки. Также возможно, что Аршавин просто не спешит с продажей и ждёт дальнейшего роста стоимости объекта.