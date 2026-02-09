Аршавин три года не может продать роскошный особняк за 170 млн

В Петербурге уже два года не могут продать особняк футболиста Андрея Аршавина в районе Коломяги. Площадь дома составляет 378 квадратных метров, на участке есть бассейн и сауна. Об этом сообщает «МК в Питере».

Изначально цена коттеджа составляла 150 миллионов рублей, но сейчас собственник запрашивает уже 170 миллионов. По мнению экспертов, именно стоимость является главной причиной, по которой объект не находит покупателя.

Вице-президент ассоциации риэлторов Валерий Виноградов отметил, что аналогичную недвижимость в этом районе можно купить в полтора-два раза дешевле. Также он раскритиковал качество рекламы: плохие фотографии и продающий текст.

«Коттедж уже два года находится в продаже. То есть он уже замылился. Те, кто хотели посмотреть такой объект, уже посмотрели и приняли решение не покупать», — сказал Виноградов.

Эксперт не исключил, что владелец может использовать уловку: сначала завысить цену, чтобы потом снизить её, создав иллюзию выгодной сделки. Также возможно, что Аршавин просто не спешит с продажей и ждёт дальнейшего роста стоимости объекта.