Комик Сабуров запросил €25 тысяч за февральское шоу в Латвии

Стендап-комик Нурлан Сабуров готов выступить в Риге уже в феврале за гонорар в €25 тысяч. Об этом сообщает «Постньюс».

Помимо гонорара, в условия контракта включен подробный и жесткий райдер. На площадке должны быть профессиональное оборудование, две бутылки виски выдержкой 15–18 лет, молочный шоколад Ritter Sport и средства для укладки волос.

Перелет до города проведения концерта Сабуров требует бизнес-классом с использованием VIP-коридора в аэропорту.

Передвигаться по городу артист должен на автомобиле Mercedes S-класса. Суточные на питание составляют $100. Размещение возможно только в люксовом номере с кроватью king-size.

Отдельным пунктом указана одна пара высоких носков Nike.

Предоплата за выступление установлена на уровне 50%.

Оставшаяся часть гонорара должна быть перечислена не позднее чем за неделю до мероприятия. В случае нарушения условий договора комик оставляет за собой право отказаться от поездки с удержанием аванса.

Ранее Нурлан Сабуров был задержан в аэропорту Внуково, после чего депортирован в Казахстан. Ему также был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет.