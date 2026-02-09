Малахов показал умирающую от рака Наталью Дрожжину

Наталья Дрожжина оказалась в центре скандала осенью 2020 года. Актрису и ее мужа, юриста Михаила Цивина обвинили в незаконном присвоении имущества Алексея Баталова. Следствие установило, что супруги втерлись в доверие к вдове артиста Гитане Леонтенко и его младшей дочери Марии, предложив свою помощь. А сами в тайне переписали имущество на себя и сняли со счетов более 20 миллионов рублей.

© ТВ Центр

После смерти Леонтенко Андрей Малахов собрал в студии своего шоу друзей и близких вдовы Баталова. В ходе передачи затронули и громкое дело Цивина и Дрожжиной.

В 2023 году суд вынес приговор супругам: Дрожжиной дали четыре года условно, а Цивину пять лет колонии. После этого здоровье Дрожжиной сильно ухудшилось. Актриса на фоне нервного потрясения перенесла инфаркт и несколько инсультов, из-за чего ее лицо частично парализовано. Из-за болезни Наталья похудела до 47 килограммов.

Показали в студии и свежее фото Дрожжиной. На кадре заметно, что актриса действительно сильно похудела. Она выглядит болезненно бледной. Эксперты, собравшиеся на шоу, заявили, что вероятно, актриса медленно умирает.

Однако, как рассказала Елена Старостина, Наталья продолжает волноваться за семью Баталова. Смерть Гитаны Леонтенко удивила актрису, она была шокирована, что тело Гитаны целых две недели пролежало в морге.

© соцсети

Как выяснилось, к похоронам Леонтенко Дрожжина и Цивин тоже имели отношение. Вдова Баталова упокоилась на центральной аллее Преображенского кладбища рядом с мужем. Без Наталья и Михаила это было бы практически невозможно.