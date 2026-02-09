Раскрыто, на что может быть потрачен первый гонорар Ефремова

Юрист Алексей Маленков рассказал о том, на что может уйти первый театральный гонорар артиста Михаила Ефремова, который ранее вышел по УДО. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Маленкова, первый гонорар Ефремова, скорее всего, спишут за долги. Юрист объяснил, что у судебных приставов есть право списать средства для погашения задолженностей.

«В базе ФССП висят два производства. Вероятнее всего, это "забытые" налоги или долги по коммунальным платежам, накопившиеся за время отсидки. Приставы уполномочены списать эти суммы автоматически с первой же официальной зарплаты Ефремова в театре», — заявил он.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП в Москве. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате водитель грузовика погиб. Сам же Ефремов был приговорен к 7,5 годам колонии, но 9 апреля 2025 года актер вышел по УДО.

После освобождения из колонии Ефремов получил главную роль в спектакле Никиты Михалкова «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12».