Дима Билан назвал имя певицы с прекрасной энергией

Дима Билан стал участником большого концерта, посвященного Дню всех Влюбленных. В этот вечер артист пел и удивлял откровениями. Дима внезапно признался, что влюблен и даже назвал имя певицы с прекрасной энергией.

Дима Билан о любви рассуждает крайне редко. Правда, на сей раз ему отвертеться от любовной темы не удалось. На Big Love Show признался, что считает себя однолюбом.

- Я влюбляюсь редко, но очень надолго, - откровенничал певец. – Такое мое психическое устройство.

Дима признался, что в данный момент влюблен. Правда, к кому именно испытывает чувства, отвечать не стал.

На концерте Дима пел не только сольно. В какой-то момент он пригласил на сцену Мари Краймбрери, с которой исполнил дуэтную композицию. А после выступления признался: Мари каждый раз его завораживает.

- Обворожительная, - восторгался Дима. - Всегда такая прекрасная энергия у тебя исходит на сцене. Я, как зритель, всегда завороженно за тобой наблюдаю.

Мари расплылась в довольной улыбке. Кажется, таких откровений от Билана она и сама не ожидала.

- Ты не представляешь насколько это взаимно, - заявила певица. – Как я обожаю менять твое настроение прямо на сцене.

К слову, на концерте Билан удивил и еще одним моментом. За кулисами он появился в окружении охранников, которые следовали за ним буквально по пятам. Стояли рядом с Биланом охранники даже во время общения с прессой. Дима говорит, мол, телохранители были у него всегда, просто раньше их не замечали.

- Я не хочу рисковать, - пояснил Билан. - И к юбилею, 45-летию, нужно себя очень хорошо сохранять. Охранники у меня на всякий случай, чтобы не было инсуниаций, каких-то ситуации непредвиденных.

При этом Дима уверяет: несмотря на наличие охраны, со своими поклонниками он также открыт.