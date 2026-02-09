Погребняк осудила матери Кибы за слова о «старом» Лепсе

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале раскритиковала обсуждение народного артиста России Григория Лепса на дне рождения его бывшей невесты, блогерши Авроры Кибы.

Погребняк считает, что Лепса обсуждали для хайпа и привлечения внимания. Ее возмутили слова матери Кибы о том, что при первом знакомстве она посчитала артиста слишком старым для своей на тот момент 18-летней дочери.

«И ладно бы это была кухонная болтовня. Но эти разговоры для общественности. Кажется, все рамки приличия окончательно стерлись», — заявила модель.

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

В феврале друзья блогерши Авроры Кибы раскрыли в разговоре с kp.ru, что она и певец Григорий Лепс расстались еще в декабре 2025 года. По их словам, изначально пара предпочитала не афишировать свой разрыв.

Ранее Марии Погребняк диагностировали долевую пневмонию.