Максим Галкин* опубликовал фото из Москвы и вызвал переполох

Максим Галкин* покинул Россию четыре года назад. Артист оставил жену и детей, а сам обосновался в Израиле. Спустя полгода к юмористу присоединились Алла Пугачева и дочь с сыном.

Как через несколько лет призналась Примадонна, она не планировала никуда уезжать, но после того, как Галкин* получил статус иноагента, их детей начали травить в школе. Сейчас все семейство живет на Кипре. Алла Борисовна практически не появляется на публике, редко выходит на связь с поклонниками в соцсетях. Зато ее муж обожает вести свой блог.

© Соцсети

Иноагент практически каждый день публикует фото и видео, хвастаясь, как похорошел за границей. То он показывает, как рассекает на лыжах по Куршевелю, то достает семейный архив.

© Соцсети

Галкин* поделился черно-белыми снимками, на которых запечатлен совсем маленьким, в компании родителей, Александра Александровича и Натальи Григорьевны. Обоих уже больше 20 лет нет в живых. Один из снимков сделан в российской столице.

"Шапка. Начало. Первое фото — Москва. Пушкинская площадь, а второе — Германия", — подписал кадры иноагент, намекая на то, что любовь к головным уборам у него зародилась еще в детсаду.

Кадр из Москвы вызвал переполох. Народ решил, что Галкин* скучает по родине. Подписчики в комментариях под фото предложили артисту уже набраться смелости и вернуться домой.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов