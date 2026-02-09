«Дружественный настрой»: удастся ли юристам Сабурова повлиять на запрет въезда в РФ

Адвокат Вадим Багатурия усомнился, что юристам комика Нурлана Сабурова удастся изменить сроки запрета на въезд в Россию или добиться отмены этого решения. Об этом сообщает News.ru.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Сабурова 30 января ввели запрет на въезд в Россию. По словам собеседника агентства, решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что запрет на въезд будет действовать в течение 50 лет. Собеседник РИА Новости заявил, что Сабуров «получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги».

Позже Сабуров выразил России благодарность, отметив, что именно в РФ он «получил возможность для творческого развития». Он сообщил, что его юристы «на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами».

«Лично я не верю в перспективы отмены принятого решения, просто исходя из практики по аналогичным вопросам», - так ситуацию прокомментировал Багатурия.

Также он усомнился, что юристам удастся доказать «дружественный настрой Сабурова к России» для уменьшения срока, в течение которого будет действовать запрет на въезд.