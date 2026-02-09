Студенческий брак и роковая любовь: женщины Алексея Пиманова

На счету продюсера Алексея Пиманова три брака с абсолютно разными женщинами — экономистом, журналисткой и актрисой. Starhit вспомнил историю отношений знаменитости в день его 64-летия.

Студенческий брак

В студенчестве Алексей познакомился с экономистом Валерией Архиповой. Он влюбился буквально с первого взгляда и вскоре сделал девушке предложение. В браке у пары родились сыновья Денис и Артем, которые впоследствии работали с отцом над программой «Человек и закон».

Брак продержался около 10 лет, и развод пары стал неприятным сюрпризом для знакомых семьи. Причин разлада супруги не называли, отмечая лишь, что расстались без скандалов и продолжили поддерживать общение ради общих детей.

Творческий союз

Вторую жену продюсер встретил в «Останкино» — Валентина училась и работала редактором на «Поле чудес». Знакомство произошло случайно: женщина забыла дома пропуск в телекомпанию и Алексея попросили провести ее в здание. Пиманова в тот день только приняли в редакцию общественно-политических программ.

Валентина рассказывала, что сперва Алексей показался ей слишком самоуверенным. Спустя некоторое время Пиманов признался ей, что сразу влюбился — утверждал, что видел похожую девушку в детских снах.

«В конце года отправились большой телевизионной компанией на фестиваль в Таллин. Всю ночь в поезде сидели, разговаривали, а когда остались вдвоем, Леша признался, что не представляет своей дальнейшей жизни без меня. В тот момент я тоже поняла, что он мне очень дорог», — рассказывала журналистка.

Влюбленные поженились и обвенчались в церкви, а Алексей стал приемным отцом для дочери Вали от прошлых отношений. У супругов сложился прочный семейный и творческий союз: именно она уговорила Пиманова перейти в компанию «ВИD», а позднее влюбленные вместе придумали программу «За Кремлевской стеной».

Супруги пережили вместе многое, ведь постоянная загруженность сказалась на здоровье Валентины. Стресс довел женщину до того, что в один момент она просто не сумела встать с постели. Лечение заняло полтора года.

«Помог мой характер. Я буквально заново училась и ходить, и жить вообще. Алексей в тот момент во всех интервью говорил: "Мы такое пережили, что нам теперь уже ничего не страшно. Все плохое в нашей жизни позади"», — рассказывала она.

Роковое знакомство

На съемках фильма «Три дня в Одессе» Алексей познакомился с актрисой Ольгой Погодиной, что в корне изменило его дальнейшую жизнь. На роль артистку они утверждали вместе с женой.

«Ольге я с радостью протянула руку помощи, как и всем остальным. Однажды на съемочной площадке мне даже пришлось снять с себя серьги и кольца, чтобы актрисе было в чем сниматься. Это продолжалось недолго, но можно сказать, что мы приятельствовали», — комментировала Валентина.

Алексей устроил Погодиной 18 проб, прежде чем утвердить в проект. Такой подход привлек актрису, а симпатия со временем переросла в глубокие чувства. Первое время влюбленные держали отношения в тайне, а новость о закрытом бракосочетании в 2013 году оказалась шокирующей.

«Все произошло само собой. Распался его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь мы друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — оправдывалась артистка.

Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили родственные отношения. Сама журналист никогда не комментировала разрыв и роль Погодиной в нем, отмечая, что ее участие в этой истории «не надо переоценивать».