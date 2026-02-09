Бывшая девушка Лепса потратила на День Рождения 30 миллионов

Молодая экс-возлюбленная певца Григория Лепса отметила юбилей с невероятным размахом. Аврора Киба потратила около 30 миллионов рублей на празднование своего 20-летия в одном из элитных ресторанов Москвы.

«Экс-невеста Лепса Аврора Киба потратила около 30 миллионов рублей на празднование своего 20-летия», — пишет SHOT.

Свой юбилей Киба решила отпраздновать в престижном рыбном ресторане, отмеченном звездой Мишлен. Полная аренда заведения, изысканные закуски, фри-бар с премиальными напитками, праздничный ужин и эксклюзивный торт, созданный шеф-поваром специально для именинницы, обошлись во внушительную сумму — 4,5 миллиона рублей.

Фотозона, обилие живых цветов, профессиональное оборудование для выступлений приглашенных звезд — все создавало атмосферу настоящего гламурного праздника. За работу диджея, рилсмейкеров и профессиональных фотографов, которые обеспечивали качественный контент для соцсетей именинницы, было заплачено порядка миллиона рублей.

Наибольшая часть бюджета праздника — около 25 миллионов рублей — пошла на гонорары знаменитостям, которые развлекали Аврору и ее гостей. В роли ведущей вечера выступила Ксения Собчак. Медийная личность не упустила возможность пошутить над меховой юбкой именинницы, сравнив ее с «париками Лепса». Музыкальную часть программы обеспечили Александр Ревва и солистка группы Artik&Asti Севиль. Среди приглашенных знаменитостей были замечены российский исполнитель Джиган, актриса Наталья Рудова, дочь народного артиста России Михаила Турецкого Эммануэль и сын певицы Ирины Дубцовой Артем. С ним Киба обнималась и проводила много времени вместе.

Запоминающимся моментом стало выступление матери Авроры, которая исполнила шуточную песню под фонограмму хита Григория Лепса. Переделанный текст «Я поднимаю руки, мне хочется сдаться, ведь больше не ребенок, тебе уже 20» вызвал оживленную реакцию. Это было единственное «присутствие» Лепса на празднике — сам артист на мероприятие не явился.

Ранее сообщалось, что мать Авроры рассказала, что поначалу была против романа своей дочери с 63‑летним артистом, полагая, что музыкант слишком возрастной для ее ребенка. «Я не плакала, я была действительно в состоянии шока, потому что спрашивала у Григория: „Зачем вы к нам приходите? Вы же для нас уже пожилой человек“. А он мне отвечает: „Татьяна Валерьевна, для вас, возможно, и пожилой, но не для Авроры“».