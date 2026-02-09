Карьерный взлет, семья и борьба с раком: как сложилась судьба Романа Попова

Несколько лет назад Роман Попов сбросил 40 килограммов, а поклонники завалили его вопросами о диете. Как оказалось, часть веса артист потерял из-за тяжелой болезни, которую так и не смог преодолеть. Starhit вспомнил историю артиста в день его рождения.

Карьера

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в украинском Конотопе, но вскоре переехал с родителями в Брянск. К моменту поступления в школу отцу и матери снова нужно было уехать в Украинскую СССР, из-за чего Попов вернулся в родной город и пошел там в школу.

После получения аттестата Роман поступил в вуз на педагога-психолога, но уже на первом курсе познакомился с КВН и так им увлекся, что взял академический отпуск. В итоге Попов пошел в другой институт, но на ту же самую специальность. История повторилась: спустя год артист бросил учебу — на этот раз из-за переезда в Сочи, где поступил в Сочинский университет. И этот вуз Попов тоже бросил, уйдя в КВН.

В Сочи и Краснодаре Роман пытался адаптировать опыт из КВН для различных клубных проектов и банкетов. В один момент напарник Оганес Григорян предложил сходить на кастинг «Смеха без правил». Идея оказалась верной, поскольку уже через полгода артисты оказались на Comedy Battle, а после — в Comedy Club.

Вскоре комика пригласили вести программу на Comedy Radio, а в 2016 году Илья Куликов позвал Романа в сериал «Полицейский с Рублевки» — следователь Игорь Мухич в исполнении Попова затмил все предыдущие публичные появления звезды. Вскоре последовал и спин-офф: «Детективное агентство Мухича». Засветился актер и в других комедиях — «Любовь в нерабочие недели», «Казанова в России. Тайная миссия» и «Ботан и супербаба».

Любовь всей жизни

Свою главную женщину комик встретил еще в школе — Юлию Догилеву. Они встречались около года, а когда Роман поступил в вуз, то девушка бросила его. Попов признавался, что причиной стало его поведение. Спустя пять с половиной лет они случайно встретились на улице — одна прогулка по парку показала, что чувства никуда не делись. Уже через полгода Юля перебралась к артисту в Сочи, а еще через полгода — вышла замуж.

«Спустя три года родился Федор Романович Попов, еще через десять месяцев на свет появилась Елизавета Романовна Попова. Четыре года назад родилась Марта Романовна Попова. Да я счастлив, я женат, сынат и дважды дочат», — рассказывал артист.

Борьба с раком

В октябре 2018 года у актера случился эпилептический припадок — оказалось, что у артиста опухоль в височно-лобной доле. За дополнительной консультацией Попов обратился к доктору из Германии, который подтвердил диагноз. Незадолго до обнаружения болезни Роман начал худеть и уже к моменту первого припадка сбросил 25 кг.

«Я лечил рак, а химия и лучи — это как чит-код ускорения, это просто ускорило процесс. И вот я еще пятнашку убрал за гораздо более короткий промежуток времени, чем 25. И вот минус 40 килограммов. И круто, еще и рак победил, вау, прям фарш. Но самое главное — это, конечно, состояние, в котором я пребывал после победы над всем: над весом, над болезнью», — признавался актер.

Летом 2025 года Попов заявил, что рак вернулся с осложнениями — из-за повреждения синапсов актер почти не видел правым глазом. Его близкие не собирались сдаваться и были настроены на новую борьбу. Перевернулось все в считанные дни — 11 октября актера госпитализировали из-за язвы, а на фоне срочной операции состояние ухудшилось. 28 октября Роман Попов скончался в возрасте 40 лет.