Цыганова хотела бы сплясать с Богомоловым польку

Певица Виктория Цыганова призналась, что хотела бы станцевать с режиссером Константином Богомоловым. Артистка также выразила желание исполнить песню совместно с министром культуры Ольгой Любимовой.

— Спела бы с Ольгой Любимовой, а вот потанцевать хотела бы с Константином Богомоловым, причем новую версию «Польки-бабочки», где в последний момент ботинком убивают комара, — добавила Цыганова, передает Общественная Служба Новостей.

По словам артистки, она также смогла бы исполнить плясовую под названием «Комаринская», которую написал Михаил Глинка.

До этого Виктория Цыганова раскритиковала назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она также намекнула на возможное покровительство со стороны журналистки Ксении Собчак и резко высказалась о творчестве режиссера.

Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Это назначение привело к крупному скандалу в театральном сообществе. Что вызвало такую бурную реакцию, кто поддержал нового ректора, а кто выступил против, разбиралась «Вечерняя Москва».