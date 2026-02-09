Лорак рассказала об испытаниях в отношениях с мужем

Певица Ани Лорак призналась, что совместный ремонт с мужем, продюсером Исааком Виджраку, стал проверкой для их отношений. Об этом она рассказала на шоу Big Love Show, передает «Звездач».

По словам артистки, процесс реконструкции вызывает споры из-за разницы во вкусах, однако, как она отметила, в итоге «побеждает любовь». Лорак считает, что пары, прошедшие через подобное испытание, становятся только крепче. В целом певица придерживается мнения, что «с милым рай и в шалаше», отмечает Telegram-канал.

Это заявление контрастирует с позицией другой медийной персоны, Ольги Бузовой, которая ранее заявляла, что предпочитает романтику в комфортных условиях.

В прошлом году СМИ сообщили, что Лорак уехала из России, чтобы заменить документ. Отмечалось, что она направилась в Грузию или Армению, так как украинские консульства в нашей стране закрыты. Это связано с тем, что в марте 2025 года перестал действовать закон, который давал гражданам Украины особые права в России.