Психолог объяснил противоречивые заявления Лепса о разрыве с молодой невестой

Григорий Лепс в заявлении о расставании с 20-летней Авророй Кибой демонстрирует инфантильную позицию, обесценивая ситуацию, а затем формально каясь. Это помогает ему контролировать чувство стыда и избежать проявления истинных эмоций, заявил СМИ2 клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

Накануне Лепс впервые публично высказался о расставании с молодой невестой. Сначала певец эмоционально заявил «пошли они, эти девушки», затем смягчился и признал, что расстались они по его вине, отметив, что Киба хорошая, а он «набедокурил».

«Лепс сейчас делает типичный ход из инфантильной позиции: сначала обесценить (“пошли они”), потом резко включить покаяние (“я набедокурил”). Про любовь в его речи мало, но явно проступает желание контролировать чувство стыда», — отметил эксперт.

Самбурский считает, что артист переключается на тему денег как защиту, а его покаяние — это капитуляция, которая маскирует нежелание что-либо разбирать или меняться самому.

«Человек при расставании может переключиться на что угодно, вот Лепс говорит: «меня сейчас интересует только благосостояние». Это защита, чтобы не чувствовать ни вины, ни уязвимости, ни старения, ни зависимости от другого. Деньги тут работают как анестезия», — добавил психолог.

По словам Самбурского, Лепс в своем заявлении формально берет ответственность за расставание с молодой избранницей, но на самом деле просто закрывает эту тему: «виноват — значит, обсуждать нечего, разбирать нечего, меняться поздно».

Кроме того, как пояснил психолог, огромная разница в возрасте между Лепсом и Кибой лишь ускорила конфликт ролей.

«Пока Киба ухаживала за Лепсом — он был в позиции короля. Когда партнер становится более самостоятельным и равным, приходится выдерживать отношения «на равных», а если это неинтересно или тяжело — включается “катись оно всё”», — заключил Самбурский.

О романе Лепса и Кибы стало известно летом 2024 года. Певец представлял ее как свою невесту и осыпал дорогими подарками. Первой о расставании сообщила Киба. В соцсетях она написала, что они расстались без скандалов и взаимных претензий.

Как писал «ГлагоL», еще недавно Киба заявляла, что счастлива в отношениях с Лепсом и называла себя «счастливой женой».