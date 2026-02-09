Бузова поразила неприличным жестом на красной дорожке

Ольга Бузова стала участницей большого концерта, посвященного Дню влюбленных. За кулисами артистка говорила о любви и сделала немало откровений.

На красной дорожке дорожке Оля появилась в вечернем платье, усыпанном камнями. Образ дополнила украшениями в виде сердечек. С фотографами, правда, не церемонилась. Когда один из них попросил ее показать сердечко, Оля отказалась.

- А вы не запомнили, что я дела только то, что я хочу и то, что разрешаю себе? - заявила звезда и пошла к журналистам.

В этот вечер Оля пожаловалась на некоторые жизненные неудобства. Оказалось, у теледивы сломалась машина. И теперь ей приходится очень непросто.

- Я себя чувствую реально какой-то челночницей, - заявила Оля. – У меня чемоданы, пакеты… Я вечно вызываю такси… Я уже начала носить шарф и шапку, потому что на улице холодно. А у меня каждый день концерты, съемки, выступления… Я привыкла спуститься на паркинг с мокрой головой, сеть в машину и поехать… Кстати, из-за морозов фикус мой завял. Не выдержал таких низких температур… Бузова, как известно, - невеста завидная. Телеведущая призналась, что готова вновь влюбиться. Правда, в этот момент она почему подняла руку и продемонстрировала собравшимся журналистам жест, как правило считающийся неприличным, – средний палец, на который нацепила кольцо в виде сердечка.

- У меня все акценты расставлены, - рассмеялась Оля. – Я сразу скажу: «Привет, я верю в любовь. Миром правит любовь!».

Также Бузова рассказала, что в ее жизни всегда происходила любовь с первого взгляда. Звезда заявила, что знает, какого это, – тонуть в глазах мужчины.

- Первый молодой человек, когда я ушла из дома, - начала перечислять Бузова. – Я в него влюбилась с первого взгляда. Посмотрела в его глаза и утонула. Я знаю, что такое утонуть в глазах. Это реально существует. Замуж я вышла тоже… Увидела Диму и сразу влюбилась. И следующие отношения у меня были с первого взгляда. Молодой человек приехал на съемках клипа, и я все поняла…

Бузова говорит, что ее потенциальный молодой человек должен зарабатывать. С выражением «с милым рай и в шалаше» она не согласна. Мол, ее мужчина должен уверенно стоять на ногах и иметь квартиру. Также рассказала Бузова и о том, что не против зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе, хотя совсем еще недавно считала, что «никакой штамп не будет являться доказательством вечной любви».