Стас Пьеха рассказал о тяжести от фамилии

Певец Стас Пьеха рассказал, как его бабушка Эдита Пьеха сменила ему фамилию, тяжесть которой он ощущает на протяжении всей жизни. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметил собеседник издания, некоторым людям не нравится, что у него известная фамилия и что до него ее носила очень серьезная артистка. Пьеха подчеркнул, что не виноват в том, что родился в семье артистов. Певец утверждает, что за него «никто никогда копейку не платил», поскольку не было этих копеек в силу того, что в те времена артистам платили зарплату, не было «никаких шоу-бизнесов», то есть артисты зарабатывали не очень большую ставку.

Собеседник издания раскрыл, что в школе он начинал обучение с фамилией Герулис, однако уже в конце первого класса он стал Пьехой. Певец признается, что сам он до сих пор точно не знает, почему так произошло, но он допускает, что основной причиной стал тот факт, что он единственный, кто мог бы продолжить род Пьех.

Согласно предположению артиста, для того, чтобы добиться смены фамилии, бабушка могла оформить над ним опекунством.