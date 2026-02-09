Стремительный взлет, тяжелый разрыв и семья: как живет Федук

Рэпер Федук записал главный трек для фильма «Околофутбола» еще в 2013 году, после чего стал ассоциироваться у публики с хулиганами, однако настоящий успех ему принесла смена стиля. Starhit вспомнил историю жизни артиста в день его 34-летия.

Карьера

Федор Инсаров родился 9 февраля 1992 года в Москве в семье преподавателя физкультуры и учительницы русского языка. Отец будущего артиста был востребован за рубежом, где работал в школах при посольствах РФ — благодаря этому Федор успел пожить в Китае и Венгрии. Именно в Будапеште юноша начал записывать хип-хоп треки и выбрал псевдоним Feduk, который был понятнее для венгерских сверстников.

Первая слава пришла к Инсарову, когда его попросили создать саундтрек и видео к фильму «Околофутбола». За этим последовали выпуск альбомов и коллаборации с Раскольниковым, Кальмаром и Пашей Техником. Однако по-настоящему популярным Федук стал после фита с Элджеем — хит «Розове вино» взорвал чарты, хоть и стал причиной конфликта.

Через два дня после выхода клип на песню заблокировали: Элджей утверждал, что его не устроила цветокоррекция. Вскоре ролик вернулся на YouTube и теперь первым в названии стояло именно псевдоним Узенюка. Учитывая, что вирусный припев написал именно Инсаров, это всколыхнуло сообщество. Скандальный флер приковал еще больше внимания публики, а вместе с Федором Иван Ургант, Александр Гудков и Игорь Николаев выпустили яркую пародию на хит «Розово-малиновое вино».

Следом Федук выпустил трек «Холостяк» с Егором Кридом и ЛСП, а позднее — композицию «Ламбо» с рэпером Платиной. В сотрудничестве с Дорой вышла композиция «Поздно».

История с Элджеем продолжилась в 2019 году. Казалось, что артисты помирились, поскольку дали совместное выступление. Однако в 2023 году Федук отправил коллеге досудебную претензию — он потребовал 5 млн рублей за неправомерную публикацию трека Punks Not Dead без ссылки на авторство Инсарова. Впрочем, уже осенью 2024 года Федор выпустил в дуэте с Элджеем трек SNOVA, тем самым дав понять, что обиды остались в прошлом.

Тяжелый разрыв

Федук более пяти лет встречался с Дарьей Панфиловой. О причинах разрыва с ней Федор не распространялся, однако менеджер и друг артиста Алексей Рожков в итоге взял вину на себя.

«Моя жена Даша была Фединой девушкой, когда мы познакомились. У нас произошла какая-то любовь. Так получилось, что я у Феди увел его девушку. Я понимаю, что это ужасно. Для меня, пацана с района, это было, будто я душу продал. Как Волан-де-Морт на Крестражи раздробил себе душу. Самый ужасный непростительный поступок совершил», — заявил он.

Рожков честно признался Федуку в произошедшем. Рэпер попытался поступить мудро и не ссориться, но в 2019-м сотрудничество с лейблом продюсера RNDM Crew все же завершилось.

Семья

После потери друга и девушки Федук не отчаялся. Некоторое время он занимался только творчеством, пока не встретил новую любовь: им стала дочь ресторатора Аркадия Новикова Саша. Федору удалось очаровать девушку, а та очаровала семью музыканта.

«У Феди мягкая и любящая семья: мама, папа, Федин брат и его жена. Они очень много времени проводят вместе. То, как он относится к своим родителям, — это вообще фантастика. Мы, кстати, другие. Вспыльчивые, все сразу друг другу высказываем. И я думаю, это тоже прекрасно — просто иначе. Я с родителями общаюсь на равных. Федя — с почетом», — рассказывала Новикова.

Силу любви Саше помогла осознать ситуация с болезнью Федука: пять лет назад он оказался в реанимации с подозрением на аппендицит. Оказалось, что причиной болей стала давняя спаечная болезнь. Девушку не пускали к возлюбленному из-за карантина, от чего она переживала еще больше.

В 2021 году влюбленные сыграли закрытую свадьбу. 2 марта 2022 года Саша родила дочь Нину и теперь часто делится с подписчиками откровениями о материнстве.