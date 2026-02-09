Абьюз и непростое детство: Стас Пьеха сделал несколько неожиданных признаний

Певец Стас Пьеха сделал несколько неожиданных признаний. В интервью «КП» он поведал о своем непростом детстве и рассказал, является ли он абьюзером в отношениях.

Артист отметил, что у него не было «жизни на публику» в юношеском возрасте, однако иногда его втягивали в эту «грязную авантюру» — когда к его родным приходили записывать телевизионные передачи. При этом в комнате Стаса был не очень экранный «микроклимат», ведь на стенах висели плакаты тяжелых рок-групп «с мозгами всякими», а Пьеха тяжело переживал это вторжения.

«Мне хотелось просто всех побить, отнять камеры и выкинуть в окно. А потом я еще больше стал не любить, когда я уже в субкультуры какие-то ушел, в движуху, и вдруг вот врывается телевидение», — заявил Пьеха.

Он признался, что в молодости часто уходил из дома и жил у друзей — родные почти всегда были на гастролях, из-за чего находиться в родных стенах было скучно. Периодически он приходил в подшефный детский дом его семьи, где у него был «изолятор», а также «друзья, девочки, тусовка, какие-то драчки».

Пьеха добавил, что в какой-то момент запретил себе заниматься музыкой, посчитав это недостаточно мужским занятием. Вернуться к ней он решил после домашнего ареста, под которым артист провел с 17 до 19 лет — под ним он оказался по настоянию родителей на фоне зависимости. Спустя два года Стас продолжил обучение и впоследствии «докатился» до «Фабрики звезд», которая дала толчок его карьере.

Также у Пьехи спросили, как он относится к комментариям о своем характере — некоторые пользователи соцсетей решили, что Стас «безумно тяжелый человек в отношениях». По мнению артиста, такое мнение возникает лишь у достаточно агрессивной аудитории.

«Мне там писали, что я тяжелый в отношениях, чуть ли не абьюзер какой-то. Чего-чего, а абьюза у меня вообще никогда не было, только если в мой адрес, но не от меня! Мне кажется, я дико эмпатичный, наоборот. Я слишком включенный в человека, что мне самому тяжело», — заявил Пьеха.

Артист также отметил, что не ищет любовь, поскольку ее невозможно найти. Еще более странным он считает поиск спутницы в Сети — по словам Пьехи, он «аналоговый человек» и ни разу в жизни не пользовался приложениями для знакомств.