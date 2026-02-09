«Живет в долг». Адвокат Чекалиной заявил, что у неё нет денег

После несостоявшегося судебного заседания адвокат Валерии Чекалиной рассказал о серьёзном ухудшении состояния её здоровья. Он подчеркнул, что не может разглашать диагноз, однако отметил, что сегодня блогерша была направлена в больницу для обследования. Юрист также поделился, что его подзащитная на данный момент вынуждена жить в долг.

© Super.ru

Адвокат обратил внимание на крайне тяжёлое финансовое положение Валерии. Он пояснил, что все денежные средства Валерии Чекалиной арестованы, а на её счета наложен арест. Домашний арест и сопутствующие ограничения лишают её возможности погасить налоговые недоимки.

У Лерчек изъяли дорогие украшения и десятки миллионов рублей

«К сожалению, всё усугубляется, поскольку нет физической возможности погашения этих недоимок — штрафы и пени растут. Соответственно, мы в тупике. А в нашем ходатайстве о предоставлении возможности и суд, и следственные органы нам отказывали. Она живёт в долг. Денег у неё, к сожалению, нет», — сообщил юрист.

Напомним, во время беременности Валерия Чекалина, которая находится под домашним арестом, несколько раз попадала в больницу. После повторной госпитализации врачи были вынуждены провести ей срочную операцию.