«Не тормози»: Зоя Бербер рассказала о воспитании детей и карьере

Актриса Зоя Бербер рассказала о воспитании детей и карьере. В интервью «7 дней» она призналась, что ей катастрофически не хватает свободного времени.

У 38-летней Бербер двое детей: 10-летняя дочь Надежда и полуторагодовалый сын Максим. Артистка рассказала, что порой ей приходится очень не просто, а материнство сказывается на работе. Например, ей пришлось отказаться от некоторых ролей.

«Помню, как пришла на пробы после первых родов, и мне говорят: "Ну вот еще бы взгляд чуть поглупее". Я отвечаю: "Даже если я буду это играть, камера все равно увидит, потому что я уже родила". Взгляд меняется», — призналась актриса.

Кроме того, Бербер не хватает свободного времени. В прошлом году, в первый год жизни сына, артистка много работала и не соблюдала баланс между работой и семьей.

«Какие-то вещи я бы сейчас сделала иначе. Например, раньше отдала бы его в бассейн, прямо с младенчества. Всякие развивающие клубы — это я не до конца проконтролировала…», — заявила она.

У дочери Надежды бывают проявления подросткового возраста, но по большей части она все еще ведет себя как маленькая девочка. Бербер предпочитает не говорить дочери, что она уже взрослая, хотя раньше воспитывала ее с установкой «быть бойцом».

«Я все еще тороплю дочь. Говорю: "Давай быстрее, не тормози". Она медлительная, но это моя проблема, не ее. Это я — торопыжка, потому что мне самой в свое время мама постоянно говорила: "Давай быстрее, действуй". И вот сейчас я понимаю: нашими подгонялками мы детей не ускоряем, а только вгоняем в тревожность», — заявила актриса.

По ее словам, девочка учится на одни пятерки. В свободное время Надя ведет свой Telegram-канал, играет главные роли в театральной студии, а также солирует в хоре.