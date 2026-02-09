Шутки про Лепса и звездные гости: как прошел юбилей Авроры Кибы

Двадцатилетний юбилей бывшей невесты певца Григория Лепса, Авроры Кибы, отметили в компании звезд. Ведущей праздника выступила Ксения Собчак, чьи едкие комментарии задали тон вечеру, сообщает Super.ru.

Согласно репортажам, именинница активно общалась с гостями, уделяя особое внимание Артему — сыну певицы Ирины Дубцовой. Развлекательную программу обеспечивали приглашенные артисты, исполнявшие в том числе и песни Григория Лепса, самого которого на празднике не было. Ксения Собчак не обошла вниманием бывшего жениха Кибы, пошутив, что юбка ведущей напоминает «парики Лепса».

Напомним, что Григорий Лепс и Аврора Киба начали отношения в 2024 году. Певец представлял Аврору как свою невесту, но не называл конкретной даты свадьбы. Пара планировала торжество на лето 2025 года, но позже сообщила о его отмене. В декабре 2025 года Аврора призналась, что свадьба была отложена из-за больших расходов.

Лепс отказался поздравлять женщин с 8 марта

В конце января 2026 года Аврора заявила о разрыве с Лепсом. Она подчеркнула, что разрыв прошел без конфликтов, но не раскрыла причину расставания. Лепс рассказал, что их последняя поездка в Таиланд не удалась из-за проблем со здоровьем. Он выразил благодарность Авроре за ее поддержку и понимание, но заявил, что не намерен следить за ее жизнью после разрыва.