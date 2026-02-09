В жизни Дибровой настал знаковый день

Полина поделилась нежными фото и поблагодарила судьбу за главный подарок. Имя бывшего мужа тоже упомянула.

36-летняя Полина Диброва нежно поздравила первенца с 16-летием. 9 февраля Александру исполняется 16 лет. Именно старший сын выбрал после развода родителей жить с отцом, но и с мамой подросток сохранил теплые отношения.

«С днем рождения сынок! Люблю тебя бесконечно! Спасибо, что выбрал нас с папой, сегодня 16 лет. Не верится». — подписала многодетная мать кадры с семейной фотосессии.

Правда, некоторые подписчики Telegram-канала Дибровой раскритиковали ее за странные снимки с сыном.

«Фото не семейные, не мама, а какая-то подружка», — отметили фолловеры.

В последние месяцы Саша переживает все «прелести» пубертатного периода. Многие считают, что мальчик постоянно хмурится и выглядит недовольным не из-за расставания родителей, а из-за гормональной перестройки.

Он отрастил длинные волосы, носит мешковатую одежду и ведет себя как типичный юноша его возраста. Придет ли на празднование дня рождения папа, пока неизвестно. В конце прошлого года Дибров еще имел право присутствовать на семейных застольях с детьми и бывшей женой. Но теперь, когда она вовсю демонстрирует неземную любовь к Роману Товстику, Дмитрий может и побрезговать садиться за один стол с экс-благоверной и ее сожителем.