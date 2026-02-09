Роза Сябитова посоветовала россиянкам не ждать предложения 14 февраля

Телеведущая Роза Сябитова дала совет женщинам, которые ждут предложения руки и сердца ко Дню всех влюбленных. Она отметила, что рассчитывать на магию красивой даты или романтические жесты в этот день — ошибка.

По ее словам, в отношениях действует простой принцип: инициативу проявляет мужчина, а женщина эту инициативу мотивирует. Решение о браке мужчина принимает самостоятельно и тогда, когда считает нужным, а не под влиянием праздника или календарной даты.

Сябитова добавила, что за годы работы не обнаружила универсального фактора, который заставляет мужчину сделать предложение. Причины всегда индивидуальны, поэтому попытки специально удивить партнера ради кольца чаще всего не дают результата. Она подчеркнула, что в отношениях важно оставаться собой, а не играть роль ради эффекта.

Телеведущая также заявила, что именно женщина выбирает мужчину, так как природа наделила ее ответственностью за рождение и будущее детей. При этом в патриархальной модели общества окончательное решение все равно остается за мужчиной, а красивые даты, по ее словам, не гарантируют долгого и счастливого брака, передает Life.ru.

Во многих странах мира, в том числе и в России, 14 февраля отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. Не первый год политики спорят о том, нужно ли праздновать его в нашей стране, ведь есть и современный отечественный аналог — День семьи, любви и верности, который празднуют 8 июля. Нужен ли России этот зарубежный праздник, «Вечерняя Москва» обсудила со священником Николаем Савченко.