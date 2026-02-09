Состояние беременной блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, резко ухудшилось. Она с трудом ходит по дому, у нее отнимается нога. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что этой ночью ей экстренно вызывали скорую помощь. Состояние блогера сильно ухудшилось после последнего судебного заседания, на котором она была 19 января.

— Отказала нога, она пробовала лечиться на дому, но боли возникали постоянно в ночное время. Сегодня Лерчек вызвали скорую. Врачи дали обезболивающее, рекомендовали постельный режим. У нее также проблемы с мочеполовой системой, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ФНС подала заявление о признании Лерчек банкротом из-за долга почти в 200 миллионов рублей. Если суд признает блогера банкротом, все ее имущество выставят на торги, включая долю в компании «Би Фит».

Следствие изъяло у блогера Лерчек 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными. В числе изъятого — восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья и трое наручных часов: Chopard, Rolex и Cartier.