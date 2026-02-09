Панические атаки, поздние роды и мнение об СВО: как живет Марина Федункив

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив рассказала о влиянии на нее поздних родов, опровергнув слухи, что ее сына выносила суррогатная мать. Что происходит в жизни актрисы, и как она относится к спецоперации, разбиралось издание News.ru.

Марина Федункив замужем за итальянцем Стефано Маджи. В 2024 году она родила сына, назвав его Теодором в честь своего деда. При этом мужа актриса практически не показывает, а также старается оградить от внимания журналистов и своего сына. Она подчеркивала, что семья и ребенок на данном этапе являются для нее «приоритетом номер один», и она очень выборочно принимает предложения о работе.

Родила первенца в 53 года

Федункив отмечала, что не говорила о беременности, чтобы ее никто не беспокоил, а когда «лежала в больнице, божьего света не видела». При этом на поздних сроках столкнулась с паническими атаками.

«Я говорила: «Мне нужно выйти подышать». Я только в сопровождении медсестры выходила, меня не отпускали», — поделилась актриса.

По словам артистки, она тщательно готовилась к беременности и рожала сына самостоятельно. При этом материнство обернулось для нее недосыпом и набором 20 кг веса.

«Я просто стала меньше спать, вот и все. Как было, так и есть. Ну, вес прибавился еще. Я не говорю об обществе… На мне 20 килограммов, но я думаю, что это все уйдет», — пояснила Федункив.

Отношение к спецоперации

Актриса, широкую известность которой принесли сериал «Реальные пацаны» и участие в юмористическом шоу Comedy Woman, в марте 2022 года заявила, что ее контент не имеет никакого отношения к политике и экономике.

«Большинство от меня ждут исключительно какого-то позитива и оптимизма, особенно в непростые времена. И, как бы я себя ни ощущала, это мои личные чувства и эмоции, а людям я должна стараться поднимать настроение и дальше», — написала она.

При этом Марина Федункив подчеркивала, что вне политики и ее итальянские родственники, поэтому спецоперация никак не повлияла на их отношения.

«Все хорошо. В первую очередь мы на связи с мамой мужа. Созваниваемся, общаемся обычно вместе, у нас очень теплые отношения», — рассказывала актриса.

Напомним, что Марина Федункив окончила Пермский государственный институт искусства и культуры, играла в КВН и писала сценарии для юмористических программ. Она снялась в ряде фильмов и сериалов, в том числе в «Войне полов», «Бабушке легкого поведения», «Фитнесе», «СамоИронии судьбы».