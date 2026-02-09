Актриса Уварова вышла на связь после сообщений о госпитализации

Российская актриса Нелли Уварова подтвердила информацию о получении травмы ноги. В беседе с News.ru она заверила, что повреждение незначительное.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации актрисы после травмы, полученной во время катания на коньках в районе Хамовников. Однако агент артистки Анны Фроловцевой позже уточнил, что здоровью Уваровой ничего не угрожает, она находится дома, и речи о длительной госпитализации не шло — актриса лишь обратилась за медицинской помощью.

«Травма незначительная. Оказали помощь и отпустили домой. Скоро вернусь к работе», — сообщила Уварова.

Нелли Уварова — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа. Она известна по роли Кати Пушкаревой в телесериале «Не родись красивой».

