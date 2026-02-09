Леди Гагу обвинили в использовании «Оземпика» после выхода в платье с декольте

Певицу Леди Гагу заподозрили в использовании «Оземпика» после выхода в платье с декольте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

8 февраля пуэрториканский певец Bad Bunny выступил во время «Супербоула» — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги. Вместе с ним на сцене также неожиданно появилась Леди Гага. Певица пела в голубом платье-миди с глубоким декольте и красных туфлях на каблуках. Артистке сделали укладку и макияж с черными стрелками и красной помадой.

Интернет-пользователи обратили внимание, что Леди Гага заметно похудела. Некоторые предположили, что певица использовала «Оземпик».

«Это Леди Гага, искусственный интеллект, или Леди Оземпик Гага?», «Кто хотел, чтобы Леди Гага с «оземпик лицом» появилась в перерыве «Супербоула»?» — писали интернет-пользователи.

В ноябре Леди Гага призналась в интервью Rolling Stone, что едва осталась жива после съемок в фильме «Звезда родилась» в 2017 году. По словам исполнительницы, она пережила «психотический срыв», поскольку принимала стабилизаторы настроения из-за стресса. Гага не стала скрывать, что снималась в «Звезде родилась» под действием лития — препарата, который чаще всего используется для лечения мании при биполярном расстройстве.

Ранее Трамп раскритиковал выступление Bad Bunny на «Супербоуле».