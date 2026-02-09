Продюсер раскрыл будущее карьеры Сабурова

Казахстанский комик Нурлан Сабуров сможет выступать на волне своей популярности, которую он заработал в России, максимум ближайшие два или три года. Такое мнение высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

© Вечерняя Москва

— Мне кажется, два или три года максимум он сможет выжать. У него будут зарубежные выступления. Сейчас комик выработает свой потенциал популярности на постсоветском пространстве и российской эмиграции. Ему нужна подпитка в российской медиасреде, — добавил Рудченко.

Продюсер отметил, что и после этого времени Сабуров сможет выступать. Однако, по его словам, таких выступлений у комика будет намного меньше, также упадет и уровень заработок, передает News.ru.

Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково из-за незаконного въезда в РФ. В конце января ему на 50 лет запретили посещать страну, сам он об этом не знал. Его решили депортировать. Чем известен Сабуров и почему ему закрыли въезд в Россию — в материале «Вечерней Москвы».

Появилась информация, что Сабуров запланировал концерты в Китае и Таиланде. Комик в конце февраля планирует выступить на Пхукете, а в начале апреля — в Шанхае и Гуанчжоу.