Дочь Снуп Догга устроила вечеринку в честь похорон 10-месячной дочери

На мероприятии решили обойтись без рыданий. Кроху проводили в последний путь с улыбками на лицах.

© WomanHit.ru - МК

Дочь Снуп Дога, Кори Бродус, поделилась фото с церемонии прощания со своей 10-месячной дочкой. Малышка скончалась несколько дней назад.

Известно, что девочка родилась сильно недоношенной, и сразу после появления на свет осталась в больнице, где ей жизнедеятельность поддерживали с помощью специальной аппаратуры. И вроде бы состояние удалось стабилизировать. Коди окрепла и была готова к выписке домой. Однако спустя несколько дней ее не стало. Убитая горем мать до сих пор не в силах прийти в себя.

«Часть меня ушла с тобой, моя девочка, на всю жизнь», — подписала она снимки с похорон.

Наследница рэпера не лила слезы во время погребения. Напротив, на лице ее сияла улыбка, когда та позировала на фоне кладбища в окружении подруг. Из траурного мероприятия Коди сделала подобие вечеринки, которую назвала «прибытием Кори на небеса». Впрочем, никто из подписчиков не осудил Бродус за такой формат прощания. Напротив, ей еще раз высказали соболезнования в связи с утратой, пожелав малышке легкого перехода в мир иной.