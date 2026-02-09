Сын Игоря Талькова назвал свою версию убийства отца

Сын певца Игоря Талькова Игорь высказал свою версию убийства отца. В интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-канала он заявил, что конфликт был подстроен «силами иного порядка».

Игорю Талькову-младшему было девять лет, когда артиста застрелили на концерте в Санкт-Петербурге. В интервью он признался, что первой реакцией на убийство отца «была радость», чего он долгие годы стыдился. Мужчина пояснил, что родитель длительное время его «узурпировал».

«Он хотел, чтобы я максимально был подготовлен к этой жизни, без всякого блага. Чтобы никаких лишних надежд не питать», — заявил Игорь.

Тальков-младший прочитал дело об убийстве своего отца спустя 29 лет после смерти артиста. По его мнению, в действительности пострадали все участники потасовки, в том числе певица Азиза, охранника которой Игоря Малахова подозревали в убийстве.

«Малахов не пошел бы драться с кучей охранников один, еще и якобы с умыслом застрелить одного из самых известных людей в стране. Днем, на гала-концерте, где переполнены гримерки, где два наряда ОМОНа», — заявил Игорь.

Он добавил, что о планах продюсера Талькова Валерия Шляфмана уехать в Израиль было известно еще до убийства артиста — знал об этом и его отец. Тальков-младший считает, что продюсер не прятался от следствий и был «единственный нормальный директор у отца», хоть и любил «повыеживаться», зная о наличии телохранителей.

«Все участники, на мой взгляд, абсолютные жертвы. Жертвы ситуации, которая смоделирована силами иного порядка. На мой взгляд, эти силы присутствуют испокон веков, со времен Древнего Египта, участвуют в конфликтах путем их создания. Это некая, возможно, мировая финансовая мафия», — заявил Тальков-младший.

Сын артиста отметил, что долгие годы занимается конспирологией, однако не хочет «ярлычить названиями» и предполагает, что это могут быть сущности, которые «даже не имеют физической формы».

Шляфман спрятал в туалете наган, из которого убил Талькова

Напомним, что Тальков был застрелен 6 октября 1991 года перед выступлением во дворце спорта «Юбилейный». По одной из версий, между ним и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт, который перерос в потасовку и стрельбу.

Следователи сочли, что выстрел в действительности сделал Шляфман, который мог целиться в другого человека. Весной 2025 года его заочно приговорили к 14 годам тюрьмы.