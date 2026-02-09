Анну Семенович украдкой сняли на пляже

Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. То, что мужчина женат, певицу не смущает, тем более, он уже разводится, просто процесс затянулся больше, чем на год.

© ТВ Центр

Возлюбленный радует артистку подарками. Так, летом прошлого года Анна Семенович похвасталась, что Денис преподнес ей кольцо с роскошным камнем, правда, пока не обручальное. Перстень известного бренда стоит примерно полтора миллиона рублей.

А в январе уже этого года парочка почти месяц прожила в Таиланде. Анна уверяет, что все расходы оплатил Денис. Мол, у него даже есть своя вилла у моря.

Сейчас в Сети распространилось видео, на котором Семенович и ее избранник запечатлены на пляже. Денис предстал в плавательных шортах, Анна - в раздельном купальнике. Заметно, что ролик сняли украдкой, так, чтобы певица и ее возлюбленный не заметили. На кадрах, предложенных "Тулупом Тутберидзе", Семенович предстала во весь рост, в ракурсе, который обычно сама певица не демонстрирует.

Интернет-пользователи не преминули прокомментировать свежие кадры. В основном общественность расстроилась из-за того, что от прежней стройности Анны, по их мнению, не осталось и следа. Другие предположили, что артистка просто позволила себе расслабиться в отпуске. Третьи напомнили, что не в красоте счастье.