63-летнего российского миллиардера заметили на отдыхе в обнимку с моделью

Российский миллиардер, совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин отдохнул в Австралии вместе с возлюбленной, моделью Кристиной Романовой. Снимки она опубликовала в личном Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© соцсети

На размещенных кадрах 63-летний предприниматель позировал в обнимку с 31-летней манекенщицей. Романова также позировала у знаменитых скал «Двенадцать Апостолов» и Сиднейского оперного театра.

«Неделя выдалась как месяц», — подписала пост манекенщица.

В январе пару заметили на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Роман Доронина и Романовой начался в 2014-м году, они воспитывают двух дочерей.