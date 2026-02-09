Одна из песен Кати Лель неожиданно стала популярна в Индонезии

Песня «Мой мармеладный» российской исполнительницы Кати Лель неожиданно стала вирусной в социальных сетях в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийское сообщество Rusfluence.

© Super.ru

Индонезийцы не ограничились простым прослушиванием — они придумали оригинальный танец под трек, который активно распространяется в интернете. Напомним, что в 2023 году песня «Мой мармеладный», записанная Катей Лель ещё в 2004 году, обрела вторую волну популярности. Пользователи соцсетей наряжались в меховые шапки и шубы, стилизуя образ под русский колорит, и танцевали под знакомый хит.

11 февраля 2025 года президент России Владимир Путин удостоил Катю Лель звания заслуженной артистки России. Ранее певица уже получила звания народной артистки Чечни и народной артистки Кабардино‑Балкарии.

В январе 2026 года Катя Лель поделилась планами отправиться в путешествие по Тибету. В мае 2026 года артистка намерена подняться на гору Кайлас. По словам певицы, её цель — ощутить «сакральную энергию» этого места.