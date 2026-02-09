«Гори в аду»: актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о травле из-за одной роли

Актриса Лукерья Ильяшенко призналась, что подверглась травле после съемок в сериале «Сладкая жизнь». Об этом она рассказала в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Ильяшенко заявила, что получила психологическую травму, с которой жила после выхода сериала. Шквал агрессии и обвинений со стороны зрителей заставил ее отказаться от собственной женственности.

«Из-за того, что после "Сладкой жизни" мне писали: "Разрушительница семей", "Гори в аду". Я пыталась очень долгие годы рушить эту сексуальность, которая во мне есть», — заявила артистка.

Она отметила, что стала сознательно скрывать внешность и менять образ, стремясь стать как можно менее заметной. Она предпочитала оверсайз-одежду, отказывалась от макияжа и намеренно портила осанку.

«Я вот эту всю сексуальность в себе убивала. Я нарочито не надевала кружевного белья. Я никогда не носила обтягивающее, исключением могла быть только красная дорожка», — добавила Лукерья.

Впоследствии актриса поняла, что наказывала себя за то, в чем не была виновата. Теперь она уверена, что природную внешность и харизму нельзя считать поводом для стыда.