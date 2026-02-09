Стало известно, где прописалась Долина после потери квартиры в центре Москвы

Певица Лариса Долина сменила регистрацию после утраты квартиры в центре Москвы. По данным Shot, артистка прописалась в двухкомнатной квартире в Лефортово.

Из пятикомнатной квартиры в Хамовниках артистка выписалась через четыре дня после решения Верховного суда, который признал законной владелицей жилья Полину Лурье.

Новую регистрацию, по информации издания, Долина оформила 25 декабря. Прописываться в своем доме в Подмосковье она не стала и выбрала квартиру в пятиэтажке 1961 года постройки площадью около 50 квадратных метров. Рыночная стоимость такого жилья оценивается примерно в 18 миллионов рублей.

Как уточняется, эту квартиру Долина приобрела около 20 лет назад, однако никогда там не жила, передает Telegram-канал.

Певица в начале месяца призналась, что сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади после скандала с квартирой в Хамовниках. Об этом она рассказала журналистам после концерта в Подмосковье, который прошел в воскресенье, 1 февраля. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается.