Особняк Лепса выставили на продажу. Названа цена

На Новорижском шоссе в Подмосковье выставили на продажу особняк народного артиста России Григория Лепса. Просят за него 550 миллионов рублей.

«Очень интересный и необычный объект в тайском стиле. Выставили его на продажу в мае 2025 года. Сначала - за 1,5 млрд рублей на участке 40 соток вместе со вторым гостевым домом со студией звукозаписи. А сейчас к продаже предлагается основной дом 1,8 тысячи квадратных метров на 20 сотках за 550 млн рублей», - рассказала ТАСС представитель AREA (Association of Real Estate Agencies) Диана Достовалова.

В доме певца семь спален, десять санузлов, несколько сезонных гардеробных, СПА-зона с большим бассейном и сауной, зимний сад, библиотека, встроенный гараж на два автомобиля.