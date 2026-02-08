С Тодоренко случилась истерика на Бали

Регина Тодоренко призналась, что предельно устает во время съемок на Бали. 35-летняя телеведущая накануне прилетела в Индонезию из Москвы с пересадкой в Дубае. И сразу окунулась в плотный ритм работы на съемочной площадке.

Молодая мама пытается все успеть – и присмотреть за детьми, и работать. Регина снимается в новом сезоне шоу «Ставка на любовь».

Жена Влада Топалова в микроблоге эмоционально описала ситуацию.

«Все распирает изнутри»: сыну Регины Тодоренко стало плохо на Бали

«Все, уже на Бали, на площадке. Уже снимаем красивые испытания. Немножко истерики. Спать страшно хочется. Глаза выпадают, сушит. Все классно. Но ты сама выбрала себе эту жизнь. Да. Так мне и говорят», сообщила она.

Супруги воспитывают троих сыновей: первенец родился в 2018-м, Мирослав — в 2022-м, а младший Федор — в сентябре 2025-го года. Регина успешно совмещает материнство и карьеру, хоть и устает: «Ни о чем не жалею».