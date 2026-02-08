Эксперт высказался о перспективах карьеры Сабурова

Промоутер Эд Ратников считает, что депортированный из России комик Нурлан Сабуров не сможет построить карьеру и зарабатывать за счет российской публики в Китае и Таиланде.

У артиста на конец февраля запланировано несколько концертов на Пхукете, а в начале апреля он планирует посетить Шанхай и Гуанчжоу. На выступление в Таиланде продана только половина билетов, причем на более дешевые места, пишет издание absatz.

«Чтобы в Китае быть юмористом, надо блестяще знать язык и уклад жизни. Думаю, что Сабуров имел в виду русскоязычную аудиторию на этих рынках, но это, конечно же, крохи по сравнению с тем, что он может иметь у себя на родине или в России. Поэтому его ожидания, скажем так, завышены. Русскоязычная аудитория за пределами страны признает только людей, которые проявили себя как антироссийские. Тех, кто борется с текущим режимом. Если артист себя не идентифицировал в этой роли, его там не будут ждать», – объяснил Ратников.

СМИ: Нурлан Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай

Напомним, стендаперу запрещен въезд в РФ сроком на 50 лет. Сообщалось, что решение принято в интересах национальной безопасности страны, а сам комик якобы отмывал заработанные в РФ деньги через посредников.