Григорий Лепс на юбилейном концерте Аниты Цой резко заявил, что не намерен поздравлять прекрасный пол с 8 Марта. Народный артист РФ даже использовал обсценную лексику. Об этом сообщает 5 Канал.

«Клара Цеткин и Роза Люксембург меня мало интересовали. Пошли они на *** ваши девушки», — заявил музыкант.

Далее, когда певца спросили об отношениях с Авророй Кибой, он ответил, что не следит за ее дальнейшей судьбой, ведь она взрослый самостоятельный человек.

Лепс обвинил себя в расставании с Кибой

Напомним, около недели назад стало известно, что Аврора Киба рассталась с Григорием Лепсом прямо во время совместного отпуска в Таиланде. А друзья пары сообщили, что артист и его избранница прекратили свои отношения в декабре прошлого года, но долго держали это в секрете.