Киркоров рассказал, как Гурченко спасла его карьеру

Филипп Киркоров в 2010 году оказался в центре громкого скандала. Его обвиняли в избиении женщины, даже было возбуждено уголовное дело. Певец считает, что его пытались убрать со сцены.

Тогда от Филиппа отвернулись многие. А пережить тяжелый период помогла Людмила Гурченко. Актриса убеждала певца не опускать руки и бороться. Она открыто поддерживала Киркорова и приходила на его концерты, пишет издание vokrug.tv.

Гурченко помогла Киркорову вернуться на сцену. В канун Нового года актрису пригласили на съемки «Голубого огонька» на одном из федеральных каналов, где она должна была исполнить легендарную песню «Пять минут». Однако Людмила Марковна поставила условие: она перепишет текст композиции, и на сцену выйдет вместе с «отмененным» певцом.

«Этим текстом она буквально развернула колесо — весь тот негатив, который сложился вокруг меня. Она повернула его в обратную сторону, потому что встала со мной рядом и спела со мной в новогоднюю ночь в прайм-тайм…», с такими словами… — рассказал Киркоров в шоу «Сегодня вечером».

